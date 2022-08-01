MSB duyurdu: Tahıl gemisi yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08:30’da Lübnan’a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket edeceğini bildirdi.

Geminin yarın İstanbul’da olacağı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve AB, Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar gıda ürünlerinin satışını kapsamıyordu ama Rusya’dan mal satın almak isteyenler bankacılık işlemlerine uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşmadan uzak duruyorlardı.

Ayrıca Ukrayna’nın sevkiyatına engel olan Rusya, anlaşma için kendi ürünlerinin de ihraç edilmesini kabul ettirmeyi dayatıyordu. Rusya’nın bu şartı kabul edilince anlaşmanın önündeki engel de kalkmış oldu. Böylece anlaşma Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalandı.

İmzaların atılmasını izleyen haftadaysa Milli Savunma Üniversitesi içerisine Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez’in, Ukrayna’daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz’de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirilmişti.

MSB’nni açıklamasında dörtlü anlaşmaya atıfta bulunularak, “Bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır” dendi.