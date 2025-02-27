Mourinho'ya dört maç, Okan Buruk'a bir maç men

Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili cezalar açıklandı. Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho’ya dört maç, Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’a bir maç men cezası verildi. Ayrıca Fenerbahçe iki deplasman maçında seyircisinden mahrum kalacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi berabere bitmişti. Fotoğraf: AA

Yabancı hakemin yönettiği maçın ardından Mourinho, rakip kulübedekilerin hakem kararları nedeniyle maymun gibi zıpladığını söylemiş, “Maçı Türk hakemler yönetse felaket olurdu” demişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararları şöyle:

Galatasaray

3’üncü kez çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 525 bin lira para cezası

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 105-106-107-108-204-205-206-207-208, güney tribün 118-119-120-121-219-220-221, doğu tribün 111-112-114-115-116-214, batı tribün 101-102-103 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi

Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin lira para cezası

Okan Buruk’a müsabaka sonrası sözleri nedeniyle bir maç men ve e 1,5 milyon lira para cezası

Icardi’ye akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı ihtar cezası

Antrenör Serhat Doğan’a, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve 58 bin lira para cezası

Fenerbahçe

10’uncu kez çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 840 bin lira para cezası

Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 418-419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi

Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780 bin lira para cezası

Saha olayları nedeniyle iki deplasman maçını seyircisi oynama

Jose Mourinho’ya, (1) müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına giderek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde, müsabakanın 4’üncü hakemi Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi suretiyle Türkiye’deki futbol faaliyetinin marka değerini tahkir eden sevke konu eylem ve söylemleri nedeniyle iki maçtan men ve 117 bin lira para cezası, (2) müsabaka sonrası basın toplantısındaki sportmenliğe aykırı ifadeleri nedeniyle iki maçtan men ve 1,5 milyon para cezası

nedeniyle iki maçtan men ve 1,5 milyon para cezası İdareci Mario Branco ve Okan Özkan’a , akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 58 bin 500’er lira para cezası

Antrenörler Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho ve Sandro Zufiç’e, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı ihtar cezası

Galatasaray ve başkanına ayrıca ceza