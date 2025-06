Drogba Galatasaraylılara sordu: 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?

Galatasaray’ın eski yıldız golcüsü Didier Drogba, Jose Mourinho için Galatasaraylılara seslendi: “…‘Babam’ nasıl ırkçı olabilir?”

Portekizli teknik adam, derbinin ardından rakip takım kulübesindekilerin maç sırasında ‘maymun gibi zıpladığını’ söylediği için Galatasaray yönetimince ‘ırkçılık’la suçlamıştı.

Galatasaray’a eski Fildişili yıldız forveti Didier Drogba’dan eleştiri geldi.

X’ten Galatasaray’ı etiketleyen Drogba, ‘babam’ diye andığı Mourinho için “O bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var” diye yazdı.

Drogba’nın paylaşımı şöyle:

“Sevgili @GalatasaraySK. Sarı kırmızılı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanmış kulübüne sevgimi biliyorsunuz!

Rekabetin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm.

Jose’yi 20 yıldır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin. O bir ırkçı değil ve kanıtı tarihte (geçmiş ve yakın zaman).

Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve beşinci yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım.

‘Babam’ nasıl ırkçı olabilir?

Yapmayın arkadaşlar.”

Mourinho, 2004’ten 2007’ye kadar İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea’yi yönetmiş, Drogba da aynı dönemde İngiliz kulübünde top koşturmuştu.

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose…