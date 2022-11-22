Motosikletten kadının gözüne cisim atan iki şüpheli yakalandı

Mersin’in Mezitli ilçesinde motosikletten atılan cismin isabet etmesi sonucu bir kadının yaralandığı olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

Yenimahalle Mahallesi’nde 18 Kasım’da, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen üç kadın öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu Hatice Aslan’ın (22) yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için 150 kişilik özel ekip kuruldu.

Bölgedeki işletmelerle güzergahta bulunan yolcu minibüsleri ve taksilerin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yaklaşık 750 görüntünün incelenmesi sonucu zanlıların, olayın ardından kask takarak plakasız motosikletle kaçtıkları, kırmızı ışık ihlali yaptıkları ve zaman zaman durup, yer değiştirerek yolculuğa devam ettikleri belirlendi.

Çalışmalarda motosikletin park ettiği yeri tespit eden ekipler, arkadaş oldukları öğrenilen Ahmet K. (26) ve Bilal K.’yi (26) olay yerine yaklaşık 19 kilometre mesafedeki Davultepe Mahallesi’nde yakaladı.

‘Su dolu balon iddiası’

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada ‘su balonu fırlatma şakası’ adı altında çekilen videolardan esinlendikleri, attıkları cismin içi su dolu balon olduğu iddiasında bulundukları öğrenildi.

Bu arada gözündeki korneanın zarar gördüğünü açıklayan Hatice Aslan, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansımış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.