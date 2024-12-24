'Motosiklet çetesi' operasyonu: 40 kişi tutuklandı

İstanbul’da, motosikletli suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 47 şüpheliden 40’ı tutuklandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimlik ve adresleri tespit edilen 47 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, tüfek ve eylemlerde kullanıldığı tahmin edilen çalıntı motosiklete el kondu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı tutuklandı, yedi zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.