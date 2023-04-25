Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi.

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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Geçen cuma benzin ve motorine indirim yapılmıştı.

Bugün de motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 19,70 lira, Ankara’da 20,06 lira, İzmir’de 20,15 liraya geriledi.

Benzin fiyatındaysa bir değişiklik yaşanmadı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL, motorin fiyatları 23,50 TL seviyesindeydi. Ancak geçen seneye göre neredeyse iki katlık bir artış var. Geçen yılın başındaysa benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin 12,76 TL düzeyindeydi.