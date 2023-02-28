Moskova borsasında Türk Lirası işlemleri başlıyor

Yarın (1 Mart) Moskova borsası türev piyasasında Türk Lirası/Rus Rublesi döviz çifti için anlaşmalı vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımı başlayacak.

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Moskova borsasının duyurusuna göre vadeli işlemler 1 Mart’ta başlıyor.

Açıklamaya göre, Moskova borsasındaki yatırımcılarının Türk Lirası’na yönelik ilgisinin artırmasından dolayı bu karar alındı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan ve bir yıldır süren savaş boyunca dolar ve avro kullanan Batı ülkeleri Rusya’ya sürekli yaptırım uygulamış ve ticaret sekteye uğramıştı.

Türkiye ve çeşitli Asya ülkeleriyse bu yaptırımlara katılmamış, Rusya da yüzünü bu ülkelere çevirmişti.