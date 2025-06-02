Mors ve Yunan alfabesini öğrenen çocuk üstün zekalılar topluluğuna kabul edildi

Britanya’da Mors ve Yunan alfabelerini öğrenen iki yaşındaki çocuk Joseph Harris-Birtill, üstün zekalıların alındığı Mensa topluluğuna kabul edildi.

Fotoğraf: TRT Haber

Anne ve baba Rose-David Harris-Birtill, oğullarının sıradışı bilişsel gelişimini fark ettikten sonra Mensa’nın Britanya şubesine başvurdu.

TRT Haber’in aktardığına göre Joseph, en yüksek zeka seviyesine sahip kişilerin oluşturduğu Mensa topluluğuna iki yaş 182 günlükken kabul edilerek kuruluş tarihindeki en genç üye unvanını aldı.

Mensa, yalnızca IQ testini geçip yüzde 2’lik dilime giren ya da bunu kanıtlayan bireyleri kabul ediyor.

İlk olarak okuma yazma öğrenen, Birtill şimdiyse periyodik tablo, Mors ve Yunan alfabesiyle ilgileniyor.

Anne Birtill, Guinness Rekorlar Kitabı’na verdiği röportajda, “Joseph beş haftalıkken dönmeye başladı, yedi aylıkken ilk kelimesini söyledi. 21 aylık olduğunda ilk kitabını baştan sona sesli okuyabildi” dedi.

Joseph’in iki yaşında beş dilde ona kadar sayabildiği, 100’ün üzerinde ileri-geri sayım yaptığı ve 10 dakikalık kesintisiz sesli okuyabildiği açıklandı.

Nadir görülen bir durum

Çocuk dahiler, 5 ila 10 milyon doğumda bir nadir görülüyor. Joseph’in sahip olduğu bu potansiyel, hem genetik hem de çevresel etkenlerin birleşimiyle açıklanıyor.