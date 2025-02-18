Morrissey, İstanbul'da konser verecek

Britanyalı müzik grubu The Smiths’in ünlü solisti Morrissey bu yaz İstanbul’da konser verecek.
Şarkıcı, 12 Temmuz’da Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.
Konser biletleri 21 Şubat saat 12:00’de Bubilet üzerinden satışa çıkacak.
İngiliz müziğine katkılarıyla Ivor Novello Ödülü’ne layık görülen Morrissey, Britanya pop müziğinin en ünlü isimlerinden biri.
The Smiths’in solisti olarak dört albüme imza atan Morrissey, 40 yıllık solo kariyerindeyse 15 albüm çıkardı.
Sanatçının, popüler şarkıları arasında ‘This Charming Man’, ‘How Soon Is Now?’, ‘There Is A Light That Never Goes Out’, ‘Suedehead’, ‘Everyday Is Like Sunday’ ve ‘First of the Gang to Die’ yer alıyor.