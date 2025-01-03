Morgan Stanley MB’den ocakta faiz indirimi bekliyor

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’ndan (MB) ocakta 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediğini belirtti.

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28 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 4 bin 150 baz puan artışa giden MB, nisandan aralığa kadar sekiz ay boyunca politika faizini sabit tutmuştu.

Şubat 2023’ten beri faizi indirmeyen MB Para Politikası Kurulu (PPK) aralıkta politika faizini 250 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 50’den yüzde 47,5’e düştü.

BloombergHT’nin haberine göre Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, Aralık enflasyon verilerinin ardından hazırladığı notta MB’den ocakta 250 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediklerini belirtti.

Küçük notunda çekirdek enflasyondaki trend ile birlikte hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi vurguladı.

Bankanın notu şöyle:

“Sıkı parasal duruşun devam etmesiyle birlikte, yeni yıl ücret ve fiyat artışlarının ikinci tur etkilerini sınırlı tutacak ve bize göre MB’nin gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel olarak reel faizleri ayarlamaya devam etmesine izin verecektir. Yıllık yüzde 26 enflasyon ve 2025 sonunda yüzde 28,5 politika faizi tahminlerimizi koruyoruz.”