Milli Uzay Programı’nın lansmanı öncesinde Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan, üzerinde Göktürkçe, “Gökyüzüne bak, ayı gör” yazan metal blok (monolit), bu kez Diyarbakır’ın Zerzevan Kalesi’nde ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Diyarbakır’da, 2-4 Eylül’de kalede düzenlenecek 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen metal blok, yöre halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye’nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan metal blok etkinlik süresince bölgede kalacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya’da düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinin bu yılki adresi Diyarbakır. UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi’nde düzenlenecek organizasyonda Türkiye ve dünyadan binden fazla gök bilimi meraklısını buluşacak.

Katılımcılar, Türkiye’de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen kalede uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleyecek. Çocuklar da aileleriyle birlikte katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilimiyle ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

Monolit, Şanlıurfa’da ilgiyle karşılanmıştı

5 Şubat’ta Şanlıurfa’ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki bir tarlada bulunan metal blok merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği bir süre anlaşılamamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat’ta Milli Uzay Programı’nın açıklanmasıyla monolitin sırrı ortaya çıkmıştı. Programın tanıtım çalışmasının bir parçası olduğu anlaşılmştı.