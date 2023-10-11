Mona Lisa’nın şifreleri çözülüyor

Bilim insanları, Leonardo Da Vinci’nin dünyaca ünlü başyapıtı Mona Lisa portresini yaparken kullandığı tekniklere ilişkin yeni bulgular elde etti.

Fotoğraf: AA

İtalyan mucit, mimar ve ressam Da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun çok küçük bir bölümünün kimyasal yapısını X-ray ışığı altında inceleyen bilim insanları, sanatçının kavak pano üzerine temel katman olarak kullandığı yağlı boyanın tarifinin farklı olduğunu ortaya çıkardı.

AA’nın haberine göre Fransa ve Britanya’dan araştırmacılardan oluşan ekip, tablonun sağ üst köşesinden insan saç telinin çapı kadar küçük bir bölümünü inceledi.

Ekip, Mona Lisa tablosunun ilk boya katmanında nadir rastlanan bir bileşim olan ‘plumbonakrit’ kimyasal maddesine rastladı.

Kurşunoksitin bir yan ürünü olan plumbonakrit maddesi yağlı boyayla karıştırılarak kullanıldığı takdirde tuvalde kalın bir tabaka ortaya çıkıyor.

Araştırmanın baş yazarı Victor Gonzalez, sanat tarihçilerinin daha önce öne sürdüğü ressamın portre üzerinde çalışmaya başladığında boyasını kalınlaştırmak ve kurumasına yardımcı olmak için ‘kurşun oksit tozu’ kullanmış olabileceği hipotezinin ilk kez doğrulandığını belirtti.

Ünlü ressamın resimlerinin her birinin teknik açıdan tamamen farklılık arz ettiğini dile getiren Gonzalez, Mona Lisa’nın zemin katmanı için gerçekten de özel bir tekniğin olduğunu görmenin ilginç olduğunu söyledi

‘Heyecan verici’

İtalyan sanatı uzmanı ve New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin küratörü Carmen Bambach da araştırmayı ‘çok heyecan verici’ olarak nitelendirdi.

Bambach, Leonardo Da Vinci’nin resim tekniklerine ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış yeni bulguların ‘son derece önemli’ olduğunu söyledi.

Ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini’yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri ‘Mona Lisa’ tablosu halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor.