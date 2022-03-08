Moderna, Afrika’nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuruyor

ABD’li ilaç şirketi Moderna, Kenya’da 500 milyon dolar yatırımla mRNA teknolojili aşı üretim tesisi kuracak.

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Afrika ülkelerinin aşıya erişimi salgının başından beri en büyük sorunlardan biri.



Aşı etkin maddelerinin üretileceği Kenya’daki Moderna tesisinin kıta ve bölgedeki aşı ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Tesiste ayrıca Covid-19’un yanısıra diğer yaygın hastalıklara karşı da aşı üretilmesi planlanıyor.

Tesisin yıllık aşı üretim kapasitesiyse 500 milyon doz.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’na göre söz konusu adım kıtada salgının başından bu yana görülen en önemli gelişme.

Kenyatta mali yeterliliğe sahip olsalar dahi kıta ülkelerinin satın almak için aşı bulmakta zorlandığını söyledi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong da tesisin Afrika’nın güvenliği için kritik önem taşıdığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay Afrika’daki Covid-19 aşılama eksikliğini kapatmak için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkez kurulacağını duyurmuştu.

DSÖ’nün kuracağı tesislerinse Güney Afrika, Senegal ve Ruanda’da olması planlanıyor.

DSÖ daha önce Afrika kıtasında nüfusun sadece yüzde 8’inin aşılandığını belirtmiş ve en önemlisi küresel aşı eşitsizliğinin ele alınması için uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırmıştı.

Resmi rakamlara göre dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı bu hafta itibarıyla 6 milyonu aştı.