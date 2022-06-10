Modern Sindirella masalı: 40 yıl sonra patenler doğru ayağı buldu

60 yaşındaki lise öğretmeni gençlik günlerindeki gibi paten kaymak istedi ve Sindirella masalını anımsatan bir deneyim yaşadı.

Fotoğraf: James Bond

Kanada’da yaşayan Renée Forrestall hem 60’ncı yaş günü için hem de egzersiz amacıyla paten almaya karar verdi.

Bir çift yeni paten alıp denediğinde rahat edemediğini fark ederek gençliğinde kullandığı gibi paten bulmak istedi. Facebook’a eski tip paten aradığına dair bir bildirim koydu. Böylece pazar yeri uygulamasına aradığı gibi bir paten düşünce haber alacaktı.

Doğum gününden birkaç gün sonra James Bond isimli bir adamın 40 dolara vintage paten sattığına dair bir bildirim aldı. Adam patenlerin kaç numara odluğunu bilmiyordu çünkü yazıları silinmişti. Cetvelle ölçerek yaklaşık 26 cm olduğunu yazdı.

Forrestall’un ayağı da tam olarak bu ölçüdeydi.

Bond’un evine gidip patenleri denediğinde ayağına ‘cuk’ oturdu, tıpkı gençliğinde sahip olduğu patenler gibi…

Çünkü patenler Forrestall’un eski patenleriydi.

40 yıl önce Excalibur patenlerini bir bahçe satışında satmıştı. Bugün bir yabancının kapsının önünde ayağındaki patenlerin diline baktığında adının adının yazılı olduğunu gördü.

Fotoğraf: Renée Forrestall

Guardian’a konuşan Forrestall patenlerini gözyaşlarını tutamadığını ve hayatının film şerdi gibi gözlerinin önünden geçtiğini anlattı.

16-17 yaşlarındayken zor bir dönemden geçtiği sırada annesinin patenleri aldığını söylüyor, yalnız kalmak istediğinde paten kaydığını anımsıyor. Kalabalık bir evde büyüdüğü için çocukları kavga etmesin diye babası eşyalarını isimlerini yazmalarını istermiş. Bu nedenle çıkmayan kalemle adını patenlerin dilinin içine yazmış.

Böylece yıllar sonra ‘eski dostunu’ tanıyabildi.