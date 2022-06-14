‘Modern Family’nin Mitchell’ı: Senaryo hazır, belki birileri çekmek ister

En popüler komedi dizilerinden Modern Family’nin yıldızı Jesse Tyler Ferguson yeni senaryonun hazır olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: ABC

2009’da yayınlanmaya başlayan 11 sezonluk dizi bir aile komedisiydi. Ferguson Mitchell karakteriyle izleyicinin favorilerindendi.

Dizinin ‘spinoff‘unun çekilebileceğine dair haberler daha önce de gündeme gelmişti. ‘Spinoff‘ popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak yeniden çekilen dizi ve filmler için kullanılan bir terim.

ET’ye konuşan Ferguson ‘Modern Family‘nin ‘spinoff‘ senaryosunun hazır olduğunu söyledi: “Çok da iyi. Kim bilir? Birileri yapımcılığını üstlenmek isterse çekilir.”