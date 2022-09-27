Modanın ‘en önemli haftası’ başladı

2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarının gösterileceği Paris Moda Haftası başladı. 4 Ekim’e kadar sürecek etkinlik sektördeki en önemli moda haftası sayılıyor. Diğer moda haftaları hangileri, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Sokağın nabzını en iyi Londra Moda Haftası tutuyor. Fotoğraf: Reuters

Dünyanın farklı şehirlerinde büyüklü küçüklü onlarca moda hafta düzenleniyor ancak sektörün ciddiye aldığı dört moda haftası var. Sırasıyla, New York, Londra, Milano ve Paris.

Eylül ayı boyunca yapılan üç moda haftasından sonra sıra ‘ağır top’ Paris’e geldi. Dün başlayan ve 10 gün sürecek olan Paris Moda Haftası vesilesiyle hangi moda haftasının sektörde neyi temsil ettiğine bakıyoruz.

New York

Markaların her yıl iki kez tasarımlarını gösterdikleri moda haftaları maraton New York’la başlıyor. İlk moda haftası 1943’te düzenlendi, amaç 2’nci Dünya Savaşı nedeniyle zora düşen Avrupalı, özellikle de Parisli modaevlerine yeni bir alan açmaktı.

Daha sonraki yıllarda kendi kimliğini New York Moda Haftası’nda Amerikan estetik anlayışını yansıtan, pratik, işlevsel tasarımlar öne çıkıyor.

Bu yıl, 9-14 Eylül arasında düzenlenen etkinlikte 100’den fazla marka tasarımlarını sergiledi. Geleneksel podyumların yanında randevuyla izlenebilen şovlar da vardı. Yenilikçi karakteriyle bilinen New York Moda Haftası’nda defileler podyumlardan sokaklara taştı.

New York Moda Haftası’nda yağmur altında Tommy Hilfiger defilesi. Fotoğraf: REUTERS

Londra

Genel hava, diğer tüm moda haftalarından çok daha deneysel. Nedeni, dört moda haftasının en genci olması, dolayısıyla geçmişin mirası altında ezilmemesi. Bu sayede Londra’da köklü modaevleri kadar adı duyulmamış tasarımcılar da heyecan uyandırıyor.

Londra’da 1983’ten beri moda haftası yapılıyor.

Milano

1958’den beri moda haftası düzenlenen Milona’nın DNA’sında ‘abartı‘ ve ‘pırıltı‘ var. Bunu hem podyumlarda hem de katılımcıların sokak stillerinde görmek mümkün. Trendler konusunda Paris kadar sözü geçiyor. Versace, Cavalli, Dolce&Gabbana gibi markalara, en az onlar kadar renkli tasarımcılarının cesaretleri yansıyor.

Paris

Paris’te Giambattista Valli’nin Haute Couture Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu. Fotoğraf: REUTERS

Chanel, Dior, Givenchy… Modanın büyük isimlerinin evi Paris. Bu yüzden noktayı koyuyor.

Paris’te, adı moda haftası olmasa bile, 1900’lerin başından beri moda şovları ve defileler düzenleniyordu. Ancak özellikle de 2’nci Dünya Savaşı sektörü zora soktuğu için ilk resmi moda haftası için şehrin 1973 yılını beklemesi gerekti.

Tüm önemli anlaşmalar, büyük şovlar ve Haute Couture (Yüksek terzilik) koleksiyonlarla Paris ‘modayı ciddiye alan’ herkesin dikkatle izlediği moda haftası olmaya devam ediyor.