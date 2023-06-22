‘Moda atıkları dağı’ artık uzaydan görülüyor

Kuzey Amerika ülkesi Şili’de bulunan Atacama çölü, son yıllarda Batı’nın kullanılmış ve kusurlu moda ürünleri için çöplük haline geldi. Ve bu atıklar, ‘uzayı demokratikleşme’ misyonunu üstlenen tüketici uygulaması SkyFi tarafından uzaydan görüntülendi.

SkyFi, iletişim platformu Discord’daki aktivistlerin yardımıyla çöp sahasının coğrafi koordinatlarını bulabildi. Bir SkyFi çalışanı, ”Yığının boyutu ve neden olduğu kirlilik uzaydan görülebiliyor, bu da moda endüstrisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

100 milyar dolarlık bir pazar

Moda dünyası, kötü şartlarda köle gibi çalıştırılan çocuk işçilerden sonra çevreyi kirleten atığıyla da gündemde…

The Business Research Company tarafından hazırlanan bir rapora göre Amerika ve gelişmiş dünyanın hızlı modaya bağımlılığı, 100 milyar dolarlık büyüyen bir sektöre dönüştü.

Bu süreçte Güney Amerika ülkesi Şili, Iquique limanı aracılığıyla, Latin Amerika’da yeniden satılan ikinci el ve satılmamış giysiler için bir merkez haline geldi. Ancak Şili’nin başkenti Santiago’dan tüccarlar, gelişmiş dünyadan gelen on binlerce tonluk atılmış giysinin bir kısmını alırken, her yıl en az 39 bin ton ‘gerçekten istenmeyen parça’ Atacama çölüne gidiyor. Çünkü kimse bu giysileri başka bir yere taşımak için gereken masrafları üstlenmek istemiyor.

200 yılda çözünebiliyor

Sentetik kumaşlardan yapılan veya kimyasallarla işlenen giyim eşyalarının birçoğunun biyolojik olarak parçalanması 200 yıl kadar sürecek ve arkalarında DEHB, astım ve diyabetle bağlantılı kanserojen Azo boyaları ve suni deride kullanılan Ftalatlar gibi toksinler bırakacak.