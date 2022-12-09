Miyazaki’nin kurduğu animasyon stüdyosu Ghibli’nin belgeseli Japonya Festivali’nde

Spirited Away ve Totoro gibi animasyon filmleriyle tanınan dünyaca ünlü Japon yönetmen / anime sanatçısı Hayao Miyazaki’nin kurduğu Ghibli Stüdyosu’nun belgeseli, Japon Festivali kapsamında yarın Ankara’da gösterilecek.

Yönetmen/Anime sanatçısı Hayao Miyazaki

8 Aralık’ta başlayan Japonya Festivali’nin yarınki programında gösterilecek film, Hayao Miyazaki’nin, kendisi gibi yönetmen olan Isao Takahata ve yapımcı Toshio Suzuki’yle 1985’te kurduğu Ghibli Stüdyosu’nun hikayesini anlatıyor.

Japonya Festivali’nde yarın, Büyükelçi Suzuki’nin açılış konuşmasının ardından Türkiye’de yaşayan herkesin katılabildiği Manga Çizim Yarışması’nın sonuçları açıklanacak ve Japon Mangası üzerine kısa bilgilendirme yapılacak. Devamında Japon kamu kanalı NHK World’de yayınlanan Studio Ghibli’nin belgeseli ‘10 Years with Hayao Miyazaki’ Türkçe alt yazılı olarak yayımlanacak.

Etkinlik Ankara’daki Türk Japon Vakfı Özdemir Sabancı Salonu’nda saat 14.00-16.00 arasında.