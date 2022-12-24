Miyase İlknur: Demirtaş’ın açıklaması kaygılı milyonlarca seçmenin duygularına tercüman oldu

Allah aşkına yerel seçimlerde kaybedince çılgına dönen kasa bir kez daha kaybedebilir. İnanın hiç zor bir olasılık değil. Masa kazanınca hangi oyuncunun düğmeye bastığının önemi yok. Herkes kazanır.

Karşılıklı laf sokmalar, karşılıklı hamleler ve bunlara alkış tutan medyadaki aday lobilerinin goygoyculuğu sadece kasaya hizmet eder.

Masada olmamasına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklama, gelişmeleri kaygıyla izleyen milyonlarca seçmenin duygularına tercüman oldu. Son derece sağduyulu ve aklıselim sahibi her insanın altına imza atacağı bir metin.

Unutulmasın ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz, deyip kasa sahibinin hilelerini, hamlelerini boşa çıkaracak önlemleri almalı.

Miyase İlknur’un yazısı