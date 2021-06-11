Mine Söğüt: Oturduğunuz yerden ‘Hadi’ demek işe yaramaz

Asıl önemli olan neyin neden istendiği değil, kimden istendiği, yani kime “Hadi” denildiği.

Çünkü bazı şeyler istenmez, alınır.

Hak, adalet ve demokrasi de sadece isteyerek elde edilebilecek şeyler değildir.

Bunların uğruna bir savaş vermeniz, kendi konforunuzdan vazgeçmeniz, bir şeyler elde etmek için bazı şeylerin elinizden kayıp gitmesini göze almanız gerekir.

Artık kimsenin dönüp de size “Ne istiyorsunuz” diye sormadığı ve mafya ile devletin birbirleriyle aynı dili konuştuğu bu leş düzende…

Oturduğunuz yerden “Hadi” demek işe yaramaz.

Hadi, ağızdan çıktığı anda eyleme dönüşmezse tüm kıymetini yitirir.

Mine Söğüt’ün yazısı