Mine Söğüt: O çocuklar sizi hiç sevmeyecekler

O ‘Erkenden evlenip en az üç tane çocuk doğurun’ dediğiniz gençler var ya…

Eğer sizi dinler de o çocukları doğururlarsa…

O doğacak olan çocuklar ilkokula başladıklarında sizden çok ama çok kötü bahseden tarih kitaplarıyla tanışacaklar.

O çocuklar bu ülkenin yüzyıl önce yaşadığı büyük aydınlanmaya düşman bir zihniyetin…

Kendilerinden önceki nesilleri nasıl bir karanlığa sürüklemek gayretinde olduğunu görecekler.

Bir memleketin sadece dışarıdan değil, içeriden de kuşatılabileceğini…

Bir Cumhuriyetin sadece dışarıdan değil, içeriden de yıkılabileceğini sizin hikâyenizden öğrenecekler.

O çocuklar belki;

Yağmayı, istilayı, savaşı ve bunlardan nemalanan kirli bir gücü arzulayan bir iktidarın işgalindeki bir ülkede doğacaklar….

Ama öyle bir ülkede büyümeyecekler.

Ve o çocuklar, emin olun, sizi hiç sevmeyecekler.

Mine Söğüt’ün yazısı