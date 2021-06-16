Mine Söğüt: Hukuk ne kadar hukuksa, basın da anca o kadar basın

Bazı gazetecilerin;

Para ya da çıkar karşılığı her türlü habere imza atabilecek…

Her türlü haberi görmezden gelebilecek bir tıynete sahip olan…

Çeşitli iktidarların piyonu olmaktan gocunmayan…

Etikle değil, sadece parayla işi olan karanlık insanlara dönüşmelerini olağanlaştıran süreç, yeraltında, sinsice ilerlemedi.

Bu süreci herkes açık açık izledi.

Hukuk ne kadar hukuksa, demokrasi ne kadar demokrasiyse, laiklik ne kadar laiklikse, basın da anca o kadar basındır.

O yüzden şu günlerde medyada yazılan, konuşulan, tartışılan her şeyi okuyun, dinleyin ama hiçbir şeye hemen kanmayın, inanmayın.

Her şeyi şüphe süzgecinizden geçirip, öyle anlayın.

Kendi aklını ve ahlakını törenle kaybeden gazeteciliğin, nicedir sizin aklınıza ve ahlakınıza da kastettiğini asla aklınızdan çıkarmayın.

Mine Söğüt’ün yazısı