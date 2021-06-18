Mine Söğüt: Birbirimizi tükete tükete eriyip biteceğiz

Bizim bu senaryoyu daha önce defalarca görmüş olmamız, senaryoya uygun davrandığımız sürece, o senaryoyu yazanların işine yarıyor.

Ülkenin aydınlık insanlarını hedefe koyan ve onların katledilmeleri sonrası yaşanacaklardan medet umanların iktidardan hiç düşmediği bir ülkede yaşıyoruz.

O yüzden her seferinde ‘yeniden düğmeye basıldı’ diyoruz.

O yüzden provokasyon nedir her seferinde biliyoruz.

O yüzden başımız ‘Katil’ devlet diye bir kavramla dertte.

Ve o yüzden bu ülkeye barış ve huzur bir türlü gelmemekte.

Kürt’ü de Türkü de kardeş katili yapan aklın yolunu açmaya ve doğurduğumuz bebeklerden birbirinin aynısı katiller yaratmaya devam edeceğiz.

Ve Türküyle, Kürtüyle aynı cehennemin ateşinde kadere boyun eğip, birbirimizi tükete tükete eriyip biteceğiz.

Mine Söğüt’ün yazısı