Mine G. Kırıkkanat: Afra tafrayla ülkeye çöken mafyanın adını siz koyun

Belki de somurttunuz ve “Türkiye’nin gündemi bunca vahimken bula bula bunu mu buldun yazacak?” diyorsunuzdur.

Ne yazsaydım, sevgili okurlarım?

Batı Karadeniz’de her yıl bir afra, bir tafra bulunan doğalgazın, osuruktan ibaret olduğunu mu yazaydım?

Doğu Karadeniz’de her yıl afrı metrelerce, tafrı küplerle ilan edilen petrolün IŞİD’in kaçak petrolü çıktığını mı yazaydım?

Türkiye’yi afır tafır sevenlerin, Türkiye’yi sattıklarını mı yazaydım?

Devletlilerle poz verip racon kesen kim varsa, istisnasız hepsinin harami olduğunu mu anlataydım?

Bu gazetenin beş dürüst habercisi, pergolacının izinsiz inşaat haberini yaptı diye 14 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Başımı belaya sokmayın, afra tafrayla ülkeye çöken mafyanın adını siz koyun.

Mine G. Kırıkkanat’ın yazısı