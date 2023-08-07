Minarede mahsur kalan yavru baykuş iki ay sonra kurtarıldı

Giresun’un Eynesil ilçesinde caminin minare boşluğunda mahsur kalan yavru baykuş AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Fotoğraf: AFAD

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Dereköy Camisi minaresinde yuva yapan baykuşun yavrularından biri iki ay önce minarenin boşluğuna düştü.

Köylüler ve cami cemaati tarafından iki aydır beslenen yavrunun bulunduğu yerden çıkamaması üzerine AFAD ekiplerine haber verildi.

AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yavru baykuş, Görele ilçesinde götürüldüğü veterinerdeki tedavisinin ardından Tirebolu Doğa Koruma ve Milli Parklar İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Köy sakinlerinden Hasan Kılıç, minarenin şerefesine yuva yapan baykuşun yavrusunun minare boşluğuna düştüğünü fark ettiklerini ve iki aydır beslediklerini söyledi.