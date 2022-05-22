Mimar ve mühendisler Gezi davası kararını protesto için Kadıköy’de

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Gezi davasında verilen mahkumiyet kararlarını protesto etmek için bugün İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bir araya geliyor.

25 Nisan’da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Osman Kavala ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbete, tutuksuz sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme, yedi sanık hakkında ‘ceza miktarı ve adli kontrol tedbirinin tutuklamadan beklenen menfaati sağlayamayacağı’nı gerekçe göstererek tutuklama kararı vermişti. Bir üye hakim karşı oy kullanınca kararlar oy çokluğuyla alınmıştı.

TMMOB 16 Mayıs’tan bu yana Türkiye genelinde ‘Gezi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz’ eylemleri yürütüyor.

Bugüne kadar Denizli, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Batman, Şanlıurfa, İskenderun, Samsun, Aydın, Kocaeli, Diyarbakır, Bolu, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli, Mardin, Balıkesir, Gaziantep, Adana, Artvin, Bursa ve Mersin’de de aynı sloganla protesto eylemleri yapıldı.

Türkiye çapında TMMOB’ye bağlı odaların birçoğunda da adalet nöbeti tutuluyor.