Milyonluk yeşil çay: Sezonun ilk mezadında satıldı

Japonya’da, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay yaprağı açık artırmada 1,96 milyon yene (223 bin 912 lira) satıldı.

Fotoğraf: Japaninsides.com

Şizuoka Japon Çay Hali’nde eyaletin Fujinomiya bölgesinde yetiştirilen yeşil çay için dün sezonun açılış mezadı düzenlendi.

Halin yöneticisi Uçino Yasuhide, yükselen yakıt ve ham madde maliyetlerine rağmen sektörün ‘makul fiyatlara’ kaliteli ve lezzetli çaylar üretmeye çabaladığını söyledi.

Hale akın eden müşteriler, tüccarlarla sıkı pazarlık sonucu toptan ve perakende olarak çay satın aldı.

Ortalama 5 bin yen (571 lira) satış rakamının görüldüğü açık artırmada, elle yoğrulan 1 kilogram yeşil çay 1,96 milyon yene alıcı buldu.