‘Milyonluk Bebek’ Hilary Swank ikiz bebek bekliyor

48 yaşındaki ABD’li yıldız bir televizyon programında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı.

Hilary Swank The Alaska Daily’de bir gazeteciyi canlandırıyor

2004 yapımı Million Dolar Baby filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Hilary Swank, Good Morning America adlı sabah programında kocası Philip Schneider’la birlikte ikiz bebekleri olacağını açıkladı.

The Alaska Daily adlı dizisi yarın online yayın platformu Hulu’da başlayan Swank, hamileliğinin üçüncü aynı geride bıraktığını ve nihayet bu konuda açıkça konuşabiliyor olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

‘Uzun zamandır anne olmak istediğini’ söyleyen Swank, “üstelik bir değil iki bebek” diyerek heyecanını anlattı.