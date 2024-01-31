Milyonlarca şarkı TikTok’tan kaldırılıyor

Universal Music, aralarında Taylor Swift, Beatles, Elton John ve Coldplay gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok sanatçının şarkılarını TikTok’tan kaldırma kararı aldı.

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Birçok sanatçının eserlerin yasal dağıtım hakkını elinde tutan Universal Music, TikTok’la ödemeler konusunda anlaşamadığını, bu nedenle 31 Ocak’ta sözleşme bittikten sonra içeriklerini TikTok’a lisanslamayı bırakacağını açıkladı.

Universal Music, TikTok’un, diğer şirketlerden daha düşük bir ödeme yapmak istediğini belirterek, ‘müziğe adil bir değer ödemeden müzik merkezli bir iş kurmaya çalıştığını’ söyledi.

TikTok’u ‘zorbalıkla’ suçlayan Universal Music, sanatçıları yapay zekanın zararlı etkilerinden koruma ve TikTok kullanıcılarının çevrim içi güvenliği konusunda da endişeli olduklarını belirtti.

TikTok’tan yapılan açıklamada, Universal Music’in olayları yanlış şekilde aktardığı ve kendi ‘açgözlülüğünü’ sanatçılarının çıkarlarının önüne koymasının üzüntü ve hayal kırıklığı yarattığı kaydedildi.

Öte yandan TikTok, müzik şirketi Warner Music ile Temmuz 2023’te yeni bir lisans anlaşması yapmıştı.