Platformlar arası rekabet kızıştı: TikTok’a yeni özellikler

Sosyal medya platformları arasında rekabetin kızıştığı dönemde video paylaşım platformu TikTok, ‘metin paylaşma’ özelliği getirdi.

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Twitter’ın mavi kuş logosunu bırakıp ‘X’ harfine geçmesine ilişkin tartışmalar sürerken, TikTok uygulaması özelliklerini güncelledi.

BBC‘nin haberine göre TikTok, kullanıcılarına fotoğraf ve videonun yanı sıra Twitter gibi metin paylaşım imkanı da sağlamaya başladı.

Kullanıcılar ayrıca gönderilere ses, konum ve düetlerle yanıt verebilecek.

TikTok‘un açıklamasında, “Bu yeni özellikler sayesinde metin gönderileri herhangi bir video veya fotoğraf gönderisi kadar etkileşim alacak ve dinamik kalacak” dendi.

Ayrıca kullanıcılara ‘kendilerini ifade etmenin başka bir yolunun’ sunulduğu vurgulandı.

Bu ayın başında TikTok, tıpkı Spotify ve Apple Music uygulamaları gibi müzik akışı hizmeti de başlatmıştı.

Öte yandan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’i temmuz başında kullanıma sunmuştu.