Tiktok’a 345 milyon avro ceza

İrlandalı veri denetim kurumunun Çin menşeili video paylaşım platformu TikTok‘a 345 milyon avro (9,9 milyar TL) para cezası verdiği bildirildi.

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İrlanda Veri Koruma Komisyonu’ndan (DPC) yapılan açıklamada, video paylaşım platformu tarafından çocukların kişisel bilgilerinin kullanılması konusunda Avrupa Birliği (AB) yasalarının ihlal edildiği, bu nedenle platforma 345 milyon avro para cezası kesilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, TikTok tarafından söz konusu kişisel verilerin korunmasına ilişkin ihlallerin 31 Temmuz-31 Aralık 2020’de gerçekleştiği kaydedildi.