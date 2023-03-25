Milyarderleri batıran şirket Jack Dorsey’i de hedef aldı

Teknoloji şirketi Block’un kurucu ortağı Jack Dorsey, şirketiyle ilgili usulsüzlük raporundan sonra yarım milyar dolardan fazla servet kaybetti.

Jack Dorsey. Görsel: Reuters

Bloomberg’ün aktardığına göre Dorsey’nin serveti perşembe günü 526 milyon dolar düşerek mayıstan bu yana en kötü günlük performansı yaşadı. Bu, Dorsey’in servetinde yüzde 11 düşüş anlamına geliyor.

Yatırım araştırma firması Hindenburg Research iki gün önce, Block’un kullanıcı sayılarını şişirdiğini ve müşteri edinme maliyetlerini olduğundan az gösterdiğini iddia ettiği bir rapor yayımladı. Rapordan sonra şirketin hisseleri yüzde 65-75 oranında değer kaybetti.

Şirket iddiaları yalanladı ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Aynı zamanda Twitter’ın kurucu ortağı olan Dorsey, kişisel servetinin çoğunu Block’a bağlamıştı.

Hindenburg, Ocak 2023’te dünyanın en hızlı zenginleşen insanı Gautam Adani’nin şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla ilgili de bir rapor hazırlamıştı. Adani, bir haftada 120 milyar dolar civarı kaybetmişti.

Hindenburg başka şirketler hakkında da benzer raporlar hazırlamıştı.