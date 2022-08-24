Milyarder yatırımcıda Tesla pişmanlığı: Bire 100 bin kazanma fırsatını tepti

ABD’li milyarder yatırımcı John Doerr, 2007’de Elon Musk’a ait elektrikli otomobil firması Tesla’ya yatırım yapma fırsatından vazgeçmenin en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söyledi.

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Bloomberg‘e konuşan risk sermayedarı şirketi Kleiner Perkins’in başkanı Doerr, şunları söyledi: “Zamanında Henrik Fisker adında parlak bir otomobil tasarımcısını veya Elon Musk adında hırslı, biraz çılgın bir girişimciyi Tesla’yla destekleme seçeneğimiz vardı ve yanlış karar verdik.”

2008’de Kleiner Perkins, Fisker Automotive’e 10 milyon doların üzerinde yatırım yapmıştı. Yaklaşık beş yıl sonra şirket iflasa başvurdu. Henrik Fisker, 2016’da aynı logo ve ticari markaları kullanarak Fisker Inc. adlı başka bir şirket kurdu. O zamandan beri şirket New York Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açık ama Tesla’nın çok gerisinde kaldı.

2007’de Tesla hala geçiş aşamasında olan yeni bir şirketti. Kurucu ortağı Martin Eberhard CEO olarak görevinden ayrılma sürecindeydi ve Musk bir sonraki yıla kadar baş yönetici rolünü üstlenmedi. Şirket ilk otomobilini, kuruluşundan beş yıl sonraya kadar üretemedi. Bugün, elektrikli otomobil üreticisinin değeri neredeyse 1 trilyon dolar.