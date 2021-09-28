Milliyet’ten ‘gerçek dışı’ haberi için özür

Milliyet gazetesi, oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem’in evliliği hakkındaki haberin gerçek dışı çıkması üzerine özür diledi.

Gazetede 12 Eylül’de ‘Bebek için erken nikah’ başlığıyla yayınlanan haberde, Atasever’in ‘iki aylık hamile olduğunun’ konuşulduğu, nikah tarihinin de bu nedenle erkene aldığı belirtilmişti.

Gazete, haber için bugünkü sayısının dördüncü sayfasında ‘Özür ve düzeltme’ başlığıyla bir duyuru yayınladı.

Duyuruda şöyle dendi: “12.09.2021 tarihinde gazetemizde yer alan, Vildan Atasever Erdem ve Mehmet Erdem hakkında yapılan ‘Bebek için erken nikah’ başlıklı, Vildan Atasever’in iki aylık hamile olduğu belirtilen haber gerçek dışıdır. Kendileriyle iletişime geçmeyip, dışarıdan aldığımız kaynaklarla yaptığımız yanlış haberden ötürü ailelerinden ve sevenlerinden özür diliyoruz.”