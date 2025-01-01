Milli Piyango'nun kazananları belli oldu: Büyük ikramiye üç bilete

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Fotoğraf: AA

Buna göre ‘dağıtım garantili’ 600 milyon liralık büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı.

Bu biletler Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi ve İzmir Bergama ilçesinde.

Çeyrek biletlerin sahiplerine büyük ikramiye üçe bölünerek 200’er milyon lira verilecek.

İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

600 milyon lira ikramiye kazanan numara: 1052448

60 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1223970, 5234525

6 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 2432263, 3864413, 4063986, 4821966, 5355909, 7149626, 7755558, 8142779, 8509287, 8873296

1,5 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0123038, 0333987, 1267895, 2220793, 2951072, 3037562, 3082169, 3180627, 3562790, 4064183, 4130952, 4994286, 5191256, 6841369, 7127207, 7328319, 7332789, 7404918, 9235638, 9692877

1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0053361, 0829312, 0943161, 1013914, 1049245, 1761471, 2124305, 2332120, 2424160, 2730309, 2904364, 3069289, 3136016, 3241832, 3809143, 3818761, 3991995, 4038764, 4247910, 4875739, 5037854, 5725582, 6564303, 6791989, 7815407, 7832928, 8100382, 8535261, 8732630, 9063368

100 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0153013, 0219717, 0320269, 0584849, 0654486, 0810056, 1085923, 1371216, 1454826, 1470394, 1542694, 1641289, 1940147, 1990669, 2119024, 2136290, 2552923, 2558916, 2620348, 2662893, 2888884, 3273858, 3337404, 3380008, 3382355, 3411624, 3416157, 3432339, 3486891, 3569745, 3600442, 3638083, 3869365, 3989553, 4005886, 4765141, 4817052, 5110596, 5282847.

5719480, 5793144, 6066584, 6080122, 6099743, 6128309, 6140524, 6295281, 6315859, 6594526, 6816915, 6929158, 7277357, 7374995, 7457398, 7497409, 7672026, 7804124, 7896837, 8009878, 8117924, 8171737, 8278004, 8306337, 8321559, 8525182, 8525412, 8652775, 8705206, 8831123, 8895520, 8900548, 8917522, 9262432, 9374254, 9430419, 9471652, 9484425, 9766408, 9920549, 9953963

50 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0261321, 0475450, 0592917, 0676425, 0803772, 0849890, 0856549, 0979500, 1025664, 1063144, 1072017, 1080653, 1304393, 1382286, 1569432, 1697191, 1782583, 1835575, 2477788, 2497101, 2519527, 2578693, 2622373, 2749102, 2808790, 2888631, 2888645, 2904368, 2921356, 3073804, 3095915, 3227334, 3312024, 3338790, 3344244, 3418785, 3575496, 3891904, 4208289, 4231950, 4237544, 4250692, 4593250, 4763508, 4912502, 5027639, 5089830, 5169913, 5191583, 5271415.

5487791, 5875806, 5922634, 5998095, 6016671, 6021155, 6316678, 6473336, 6505940, 6520664, 6608880, 6689391, 6892221, 6905302, 7048078, 7066432, 7120299, 7146802, 7181330, 7553970, 7721580, 7777942, 7852539, 7912834, 7970202, 7989864, 8016211, 8016622, 8038559, 8119355, 8359086, 8428546, 8479873, 8526209, 8542181, 8616169, 8760159, 8763147, 8948348, 8983812, 9474653, 9563260, 9615807, 9676207, 9716902, 9735225, 9770843, 9784864, 9845475, 9954829

25 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0080001, 0160969, 0171205, 0184280, 0239918, 0274674, 0295132, 0338359, 0471779, 0576228, 0597351, 0626776, 0687542, 0687825, 0750984, 0760585, 0817045, 0900893, 0921116, 0977771, 0989219, 1010441, 1053777, 1093630, 1111706, 1176277, 1271904, 1487486, 1622600, 1656067, 1694517, 1697870, 1737059, 1793899, 1863432, 1900553, 1913855, 1931353, 1951724, 1965257, 2068247, 2080187, 2147773, 2151398, 2162285, 2252835, 2322878, 2326235, 2355517, 2372658.

2407619, 2466123, 2511994, 2551413, 2724927, 2848223, 2871290, 2881006, 2885182, 2885495, 2908513, 2983225, 2991939, 3070823, 3144236, 3208373, 3364722, 3366859, 3447249, 3538178, 3583608, 3601486, 3641043, 3763841, 3767895, 3769540, 4013113, 4135404, 4140768, 4156675, 4253496, 4273159, 4368768, 4372178, 4460512, 4641403, 4705279, 4931917, 4952455, 5198995, 5234994, 5292484, 5314621, 5458427, 5473025, 5576337, 5656488, 5674188, 5767744, 5816891, 5831295, 5837858, 5850910, 5888840, 5972816.

6103255, 6233354, 6298114, 6302405, 6319734, 6331691, 6343419, 6420408, 6545926, 6566543, 6590378, 6591953, 6641004, 6649474, 6673106, 6744575, 6755709, 6926010, 6942643, 7069535, 7131519, 7173896, 7355754, 7530887, 7687566, 7776833, 7784429, 7819336, 7945102, 8002557, 8020692, 8069759, 8105086.

8212983, 8286581, 8398888, 8430568, 8440195, 8624750, 8629036, 8630668, 8684631, 8780442, 8792478, 8878873, 8904423, 8998574, 9001599, 9053262, 9130363, 9143786, 9176340, 9198435, 9274625, 9301138, 9380921, 9399620, 9400147, 9477808, 9574906, 9667308, 9736378, 9806927, 9927153, 9968668

Son 6 rakamına göre 10 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 001547, 002249, 014369, 016335, 016623, 044572, 045374, 062168, 079999, 092826, 099721, 117539, 125253, 136818, 174914, 176656, 201561, 203444, 205188, 225294, 236177, 236548, 251582, 261117, 262596, 263593, 277653, 321585, 326028, 337161, 343504, 349938, 350749, 356764, 357184, 383736, 397892, 403275, 420841, 433359, 445076.

450048, 506698, 523164, 528213, 549925, 577425, 591870, 595253, 598980, 647754, 663795, 669923, 685858, 689050, 692741, 699614, 711429, 729524, 741749, 764249, 767368, 775007, 781843, 786061, 791606, 791773, 802480, 830992, 832399, 842879, 896280, 902084, 904235, 919216, 919504, 919986, 967375, 988826, 993307

Son 5 rakamına göre 6 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 02084, 02687, 03326, 06080, 06657, 07432, 08451, 08463, 09354, 11112, 11432, 11682, 14229, 16901, 18359, 20339, 23544, 23879, 24591, 26905, 27861, 28093, 30496, 31841, 32003, 34279, 34554, 39191, 44469, 45355, 45542, 45923, 47266, 48526.

50268, 51906, 52700, 65857, 66459, 66717, 66916, 67104, 71558, 74543, 76613, 78439, 83394, 88754, 90313, 90336, 91153, 91530, 91652, 92320, 92425, 92986, 95282, 95800, 97120, 98127

Son 4 rakamına göre 4 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0120, 0362, 0966, 1120, 1141, 1210, 1424, 1445, 1452, 1955, 2065, 2181, 2561, 2611, 3189, 3876, 3911, 4114 ,4309, 4471, 4656, 5129, 5240, 5592, 5682, 5841, 6442, 6476, 7007, 7109, 7143, 7284, 7309, 7538, 7597, 8336, 8431, 8667, 9514, 9551

Son 3 rakamına göre 1800 lira ikramiye kazanan numaralar: 005, 055, 160, 187, 242, 253, 260, 354, 390, 481, 492, 494, 592, 622, 627, 675, 695, 820, 858, 925

Son 2 rakamına göre 1200 lira ikramiye kazanan numaralar: 08, 20, 21, 42, 61, 71, 91

Son 1 rakamına göre 600 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar: 2, 7

600 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar: 0052448, 1002448, 1052048, 1052148, 1052440, 1052441, 1052449, 1052458, 1052748, 1051448, 1052848, 1058448, 1059448, 1352448, 1452448, 1012448, 1022448, 1032448, 1042448, 1052248, 1052348, 1052408, 1050448, 1052428, 1052438, 1052446, 1052447.

1052548, 1052648, 1056448, 1057448, 1152448, 1252448, 1952448, 2052448, 1052418, 1052442, 1052443, 1052444, 1052445, 1052468, 1052478, 1052488, 1052498, 1052948, 1053448, 1054448, 1055448, 1062448, 1072448, 1082448, 1092448, 1552448, 1652448, 1752448, 1852448, 3052448, 4052448, 5052448, 6052448, 7052448, 8052448, 9052448.