Milletvekili araç kartını kullanan ‘AK gence’ işlem

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesine verdiği yanıtta, milletvekillerine özel ‘TBMM Araç Giriş Kartı’nı kullanan eski AKP Düzce Gençlik Kolları Başkanı Öner Şen hakkında Düzce Emniyet Müdürlüğü’nce Türk Ceza Kanunu’nun ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi‘ suçu şüphesiyle işlem başlattığını açıkladı.

Fotoğraf: ANKA

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, eski AKP Düzce gençlik kolları başkanı ve eski il genel meclis üyesi Öner Şen’in milletvekillerine özel olarak verilen ‘TBMM Araç Giriş Kartı’ kullanmasını Meclis gündemine taşımış ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

ANKA’nın haberine göre önergeyi Şentop adına yanıtlayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Soru önergenizde bahsi geçen konuyla ilgili olarak Düzce Emniyet Müdürlüğünce Türk Ceza Kanunu’nun 262’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçu şüphesiyle gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirilmiştir” bilgisini verdi.