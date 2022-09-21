Milano Moda Haftası’na ilham verdiler: Rainbow High ve L.O.L. Surprise! podyuma çıkacak

İki genç modacı, ünlü oyuncak bebeklerin kıyafetlerini yeniden yorumladıkları tasarımlarla bir moda şovu hazırladı.

MGA Entertainment’ın ürettiği bebekler, ‘moda bebeği’ (fashion doll) dünyasının en ünlülerinden. Her birinin farklı stili var, aksesuarları çeşitli, saç ve makyaj tercihleriyle trendleri takip ettiklerini gösteriyorlar.

İki genç İtalyan tasarımcısı Francesca Cottone ve Mattia Piazza, dün başlayan Milano Moda Haftası kapsamında, 23 Eylül’de bir moda gösterisi sunacak. İkili, ‘Rainbow High’ ve ‘L.O.L. Surprise!’ bebeklerinin kıyafetlerini yeniden yorumladıkları tasarımlarını gösterecek.

Bebekleri, moda ve pop-kültür üzerindeki etkileriyle kitlesel bir üne sahipler.