Mike Pence, Trump ve 2020 seçimleriyle ilgili soruşturmada ifade verdi

ABD’de eski başkan Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence, 2020 başkanlık seçim sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak bozmaya yönelik girişimleri soruşturan tahkikat heyeti önünde ifade verdi.

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Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Pence, Trump’ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınındaki rolüne odaklanan bir soruşturma kapsamında Washington D.C. Federal Mahkemesinde büyük jürinin sorularını yanıtladı.

Mahkemede beş saatten fazla süredir kaldığı öne sürülen Pence’in ifadesine ilişkin bilgi paylaşılmazken, Trump veya Pence tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Pence, söz konusu soruşturmada ifade veren en üst düzey isim olurken, hadise, Amerikan tarihinde ilk kez bir başkan yardımcısının birlikte çalıştığı başkan hakkında yürütülen bir soruşturmada ifade vermesi nedeniyle tarihe geçti.