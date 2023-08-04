Mide ve bağırsaklarında iki kiloya yakın uyuşturucu çıkan zanlılar tutuklandı

Erzincan’da mide ve bağırsaklarında iki kiloya yakın uyuşturucu çıkan İran uyruklu iki zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: Erzincan Emniyet Müdürlüğü

Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.

Bu kapsamda ekipler, durdurdukları bir otobüste İran uyruklu E.P. ile A.G’yi şüpheli hareketleri üzerine gözaltına aldı.

Hastaneye götürülerek muayene ve tomografi çekimleri yapılan şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle E.P. ve A.G’nin midesinden 242 kapsül halinde çıkarılan 1 kilo 919 gram afyon sakızına el konuldu.

29.07.2023 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan çalışmada;

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Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.