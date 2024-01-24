Microsoft’un piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

ABD’li teknoloji devlerinden Microsoft’un piyasa değeri ilk defa 3 trilyon doları aştı.

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Bir yılda hisseleri yüzde 68’in üzerinde değer kazanan Microsoft’un hisse değeri, bugün yüzde 1’in üzerinde artarak 404,78 dolara kadar yükseldi.

AA’nın aktardığına göre Microsoft’un piyasa değeri gün içinde 3,01 trilyon doları gördü.

Söz konusu piyasa değeriyle Microsoft, 3,03 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Apple’ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

İlk defa 1 milyar dolarlık piyasa değerine 1986’da ulaşan Microsoft, bu ayın başında kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi olarak Apple’ı geride bırakmıştı.

Microsoft’un son dönemde yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşmasıyla hisselerindeki yükseliş dikkati çekmişti. Şirketin hisseleri, yatırımcıların Microsoft’un yapay zeka yatırımlarına olumlu yaklaşmasıyla yıl başından bu yana yüzde 7’den fazla yükselmişti.