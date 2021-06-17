Microsoft’un CEO’suna ikinci görev: Başkanlığı da o yürütecek

ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft’ta, CEO Satya Nadella şirketin aynı zamanda başkanı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Şirketten yapılan açıklamada, 2014’ten beri CEO’luk görevini yürüten Nadella’nın oybirliğiyle, John Thompson’ın yerine başkan olarak seçildiği belirtildi.

Nadella, şirketin kurucusu Bill Gates’ten sonra hem CEO hem de başkanlık görevini üstlenecek ilk isim. Gates, 2000 yılında şirketin CEO’luğundan ayrılmş, 2014’te de başkanlığı bırakmıştı. 2020’de ise şirket yönetiminden tamamen ayrılmış, danışmanlık yapmaya devam edeceğini söylemişti.

Nadella’nın şirketteki konumunu güçlendiren açıklama, kurucusu Bill Gates’in 2000 yılında bir çaılışanla ilişki yaşadığına dair haberlerin yayınlanmasından sonra geldi.

Gates’in sözücüsü, o başkanken yaşanan ilişkiyi doğrulamış, Microsoft da iki yıl önce konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıklamıştı. Sözcü, Gates’in şirket yönetiminden ayrılmasının söz konusu incelemeyle ilgisi olmadığını söylemişti.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates mayıs ayında 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu.