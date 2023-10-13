Microsoft’un Blizzard’ı almasının önündeki son engel kalktı

Britanya, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını onayladı. Böylelikle satın alma işleminin önündeki son engel de kalktı.

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Xbox oyun konsolunun üreticisi ve teknoloji şirketi Microsoft, Ocak 2022’de ‘Call of Duty’ ve ‘World of Warcraft’ gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını engellemek üzere haziranda geçici yasaklama emri ve ihtiyati tedbir kararı için mahkemeye başvuruda bulunmuştu. FTC’nin federal mahkemeye başvurusunda, bu satın almaya izin verilmesi durumunda pazardaki rekabetin bozulacağından endişe duyulduğu aktarılmıştı.

ABD mahkemesi temmuzda iddiaları reddederek satın alma işlemine yeşil ışık yaktı.

Böylelikle geriye sadece Britanya kurumlarının satın alıma onay vermesi kalmıştı. Ancak Britanya kurumları, ‘rekabetçi piyasaya zarar vereceği’ endişesiyle işleme onay vermemiş ve satın alma gecikmişti. Microsoft da Britanya kurumlarıyla pazarlık ve teklifte bazı değişiklikler yapmaya başlamıştı.

BBC’nin aktardığına göre Britanya kurumları da satın alma işlemini onayladı.

Habere göre, Microsoft, Activision oyunlarının konsol ve bilgisayarlardaki bulut üzerinden dağıtılması hakkını Fransız oyun şirketi Ubisoft’a devredecek. Britanya kurumlarına göre böylelikle ‘rekabetçi piyasa’ korunacak.