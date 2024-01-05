Microsoft’ta ‘dönüşüm anı’: Yapay zeka artık klavyelerinde

Microsoft’ta yeni klavyelere yapay zeka tuşu eklenecek.
BBC‘nin haberine göre yeni Windows 11 PC’lerde yapay zeka tuşu olacak. Bu tuşla Microsoft’un yeni yapay zeka uygulaması Copilot kullanılabilecek.
Copilot’ın yapay zeka kapasitesinin arkasında OpenAI var. OpenAI-Microsoft işbirliğiyle Microsoft 365 ve Bing gibi uygulamalarda yapay zeka etkin olmaya başladı.
Copilot arama motoru kullanımı, elektronik posta yazımı ve görsel yaratımı gibi işlerde yardımcı olacak.
Microsoft Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi, Copilot tuşunu ‘dönüşüm anı’ olarak niteledi.
Şirket bu yenilik sayesinde kullanıcı deneyiminin artacağını bekliyor.
Yeni klavyeler şubattan sonra ürünlerde yer almaya başlayacak.