Microsoft ve Google da istihdamda frene basıyor

İstihdamda frene basan ABD’li teknoloji devleri arasına yenileri katılıyor. Apple’ın küresel piyasalarda ses getiren işe alımlarda yavaşlama planı sonrasında Microsoft ve Google’dan da benzer kararlar geldi.

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Microsoft açık iş ilanlarını kaldırırken, Google’ın da önümüzdeki iki hafta boyunca istihdama ara vereceği belirtildi.

Bir başka teknoloji şirketi Lyft de bir birimini kapatıp, çalışanların sayısında azalmaya gidecek.

Apple ve Goldman Sachs’ın istihdamı yavaşlatma planı ses getirmişti

ABD’de resesyon endişeleri şirketlerin harcamalarını gözden geçirmesine neden oluyor. Apple potansiyel bir ekonomik yavaşlama ile başa çıkabilmek için önümüzdeki yıl bazı birimlerinde işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

Benzer bir haber finans cephesinden gelmişti.

Bloomberg HT’nin haberine göre Goldman Sachs CFO’su Denis Coleman, bankanın ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından analistlerle gerçekleştirilen bir telekonferansta, “Zorlu çalışma ortamı göz önüne alındığında, kaynaklarımızın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için ileriye dönük tüm harcama ve yatırım planlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Sonuç olarak, işletme verimliliğimizi iyileştirmek için bir dizi önlem alıyoruz. Spesifik olarak, işe alım hızını yavaşlatma ve ileriye dönük belirli profesyonel hizmetlere ödenen ücretleri düşürme kararı aldık” demişti.