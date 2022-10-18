Microsoft bine yakın çalışanını işten çıkardı, sayı daha da artacak

Teknoloji devi Microsoft, birçok departmandan bine yakın çalışanını işten çıkardı.

Fotoğraf: Lucy Nicholson (Reuters)

Insider’a konuşan kaynaklar, stratejik pozisyonlar da dahil bine yakın personelin işten çıkarıldığını söyledi.

Microsoft’un savaş oyunu simülasyonlarına odaklanan oyun girişimi Studio Alpha, Mission Expansion ekibi de risk altında.

Microsoft’un Misyon Mühendisliği ekibinin lideri Zach Kramer çalışanlara ‘halen devam eden çalışmaların önceliklerinin azaltılacağını’ bildiren bir e-posta gönderdi.

Microsoft yetkilisi: Kaynaklar sınırlı

E-posta’nın devamında “Bunu yapmak zor. Potansiyel olarak etkisi olabilecek birçok fikir var ve her birimiz çok çalıştık, ancak kaynaklar sınırsız olmadığı ve bunların en kıt olduğu zamanda olduğumuz için bir yerden fedakarlık yapmalıyız” yazıyordu.

Microsoft kıdemli çalışanı KC Lemson, Twitter’da ürün müdürü pozisyonundan kovulduğunu açıkladı. İşten çıkarılan başka bir personel, yalnızca bir ay önce işe alındığını söyledi.

Welp, who’s got two thumbs and just got laid off from Microsoft this morning?



2022 has been quite a year. pic.twitter.com/JfsbwKvKfV — KC Lemson (@kclemson) October 18, 2022

Bir Microsoft sözcüsü Insider’a yaptığı açıklamada, “Tüm şirketler gibi, iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna göre yapısal ayarlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki yılda işimize yatırım yapmaya ve kilit büyüme alanlarında işe almaya devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 180 bin çalışanı bulunan Microsoft, Temmuz ayında işgücünün yüzde 1’ini işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Xbox’ın 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard’ı satın almasının tüketiciler ve pazar için iyi olduğunu kanıtlamaya çalışan Microsoft, ABD senatörlerinden, Adalet Bakanlığından ve son olarak Birleşik Krallık hükümetinden eleştirilerle karşı karşıya kaldı.