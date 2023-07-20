Michelin Rehberi’ne İzmir ve Bodrum eklenecek

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi, Türkiye’deki seçkisine İzmir ve Bodrum’u da katacak.

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Michelin ekibinin açıklamasına göre İzmir ve Bodrum için ilk kez seçilecek restoranlar, rehberin İstanbul’daki ikinci seçkisiyle birlikte 9 Kasım’da düzenlenecek özel bir törenle duyurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’un da gastro şehir olarak öne çıkmasından mutluluk duyduklarını söyledi:

“Sürdürülebilirlik kavramını özünde barındıran mutfak kültürümüzün zenginliğini, bölgenin en nitelikli ürünleriyle, tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan yetenekli şeflerimiz sayesinde dünyaya sergileyebileceğiz. Bu lezzetleri tatmak için İzmir ve Bodrum’a gelecek olan ziyaretçiler, Turkaegean’ın turkuaz suları, derin tarihi mirası, tesis kalitesi ve kruvaziyer turizminden mavi yolculuğa kadar uzanan sınırsız olanaklar karşısında hayrete düşecek.”

‘Dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz‘

Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise İstanbul’un ardından yol haritalarına İzmir ve Bodrum’u eklemekten memnun olduklarını söyledi.

İzmir ve Bodrum’un keşfedilmeyi hak eden bir mutfak kültürüne de sahip olduğunun altını çizen Poullennec şöyle devam etti:

“İzmir ve çevresi, yöresel kültürü ön plana çıkaran ve çoğu genç şefin üst düzey gastronomik yeteneklerini sergileyebildiği heyecan verici restoranlara sahipken Bodrum, geleneksel ve ulaşımı kolay olacak şekilde şehir merkezinde yer alan restoranların yanında lüks tatil köylerindeki inovatif konseptler sunan restoranlarıyla da parlıyor. Bu iki yeni bölgeyi Michelin Rehberi ailesine dahil ederek, Türkiye’nin asla kaçırılmaması gereken bir gastronomi destinasyonu olduğu mesajını dünyaya yaymayı gönülden arzuluyoruz.”​​​​​​​