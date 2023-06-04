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Yaramazlara biraz batar!

MI6 başkanı, Fidan’ı sahte hesapla tebrik etti: ‘Hay aksi’

Britanya’nın dış istihbarat servisi MI6’in başkanı Richard Moore, dışişleri bakanı olarak atanan Hakan Fidan’ı tebrik ederken sahte bir hesabı etiketledi.

Fotoğraf: AA

Aynı zamanda Beşiktaşlılığıyla da bilinen Birtanya’nın eski Ankara büyükelçisi Moore, Twitter’dan Britanya Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin tebrik mesajını alıntılayarak “Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!” diye yazdı.


Moore aynı zamanda paylaşımında Hakan Fidan’ı taklit eden sahte bir hesabı da etiketledi.

Hatasını fark eden MI6 başkanı daha sonra “Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” dedi.

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