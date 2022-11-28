MHP’li Yıldız, ‘altılı masa’ toplantısını kaçırmamış: ‘Sadede gel’ diyip anlamadığı noktayı sordu

‘Altılı masa’nın bugünkü toplantısını takip eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘yeni anayasa teklifi’ açıklanırken, “Cumhurbaşkanını, TBMM mi yoksa halk mı seçecek” diye sordu.

Metinde cumhurbaşkanının bir defa seçilip yedi yıl görev yapacağı belirtilmişti.

Fethi Sekin, ‘altılı masa’nın toplantısını kaçırmadığını belli etti. (AA)

‘Altılı masa’ lidelerinin katılımıyla anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklandı.

Ankara’da Bilkent Otel’deki açıklamaya çok sayıda basın mensubu, partilerin kurmayları ve toplumun farklı kesimlerinden yurttaşlar katıldı.

Toplantı birkaç kanal dışında canlı yayınlanmazken, yurttaşlar sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlardan ve bazı muhalif kanallardan takip edebildi.

MHP’li Yıldız da toplantıyı takip edenler arasında olduğunu Twitter’dan belli etti.

Cumhurbaşkanının nasıl seçileceğini ‘anlamayan’ Yıldız, şu mesajı paylaşarak ‘altılı masa’yı hedef aldı: “Sadede gel…. Cumhurbaşkanını Türkiye Büyük Millet Meclisi mi seçecek, yoksa doğrudan demokrasinin gereği Türk milleti mi seçecek? Bunun cevabını vermekten köşe bucak kaçan heyetten ne köy olur ne de kasaba. Geçin bunları…”

Feti Yıldız’ın tweet’i.

Toplantıda cumhurbaşkanının yeni düzenlemeyle sadece bir kez seçilebileceği ve yedi yıllığına görev yapacağı belirtilirken, yetkilerinin sınırlanacağı kısaca şöyle kaydedildi:

*Cumhurbaşkanlarının bir dönem ve yedi yıl için seçilebilmesini öneriyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanı’nın varsa partisi ile ilişiğinin kesilmesini teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanının kanunları veto yetkisini kaldırıyor, kendilerine sadece bir defaya mahsus geri gönderme hakkı tanıyan bir düzenleme yapıyoruz.

*Cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisine son verecek, bu yetkiyi geri gönderme yetkisi ile sınırlayacağız. Geri gönderilen kanunlar, Meclis tarafından basit çoğunlukla aynen kabul edilebilecek.

*Cumhurbaşkanının ya da bakanlar kurulunun tek başına OHAL ilan etme yetkisi yoktur. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir.

*Anayasadaysa milletlerarası andlaşmalardan geri çekilmenin Meclis’in asli yetkisi olduğunu güvence altına alacağız. Böylece cumhurbaşkanı, milletlerarası bir sözleşmeden gece yarısı tek başına çıkma kararı veremeyecek.