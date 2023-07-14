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Yaramazlara biraz batar!

MHP’den eğitim bakanının ‘kız okulları’ açıklamasına destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e destek verdi: “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir.”

Fotoğraf: AA

Tekin, A Haber’de katıldığı bir programda karma eğitimi hedef alarak şunları söylemişti: “Kız çocuklarında okullaşma oranı düşük, istediğimiz seviyeye nasıl getirebiliriz şeyi var. Kız çocuklarını okula göndermeyenlerin argümanlarından bir tanesi de ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.‘ Benim birinci hedefim kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”


‘Cahilce’

Bu sözler infial yaratırken Haber7’ye konuşan Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir” dedi.

‘Kız okullarının laikliğe zarar vereceği düşüncesi’nin ‘cahilce’ olduğunu savunan MHP genel başkan yardımcısı, “Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok” dedi.

Yıldız ayrıca cumhur ittifakının anayasanın ilk dört maddesini ‘sıkı sıkıya sahiplendiğini’ iddia etti.

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