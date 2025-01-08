MHP ile İYİ Parti arasında Öcalan gerilimi: ‘Topaç’, ‘kuklacılar’…

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz” dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman bu sözler için “Had bilmez” dedi.

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İYİ Parti lideri, partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan sürece dahil olmayacaklarını söyledi.

Dervişoğlu Bahçeli’ye şunları dedi:

“Benim saygım, sana değil oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz.”

Büyükataman, Dervişoğlu’nun sözlerine X hesabından şöyle tepki verdi:

“Türk milliyetçisiyiz diye çıktıkları yolda yamanmadık kapı, girmedik kılık bırakmayan İP’çiler sözde milliyetçilik nutukları ile yamalı bohçaya dönen siyasi kariyerlerini kurtarmak için edep sınırlarını aşmaktadırlar.

Kandil’in baronları ve emperyalizmin başkentleri arasında gidip gelmekten şuurunu kaybedip fırıldağa dönen, 6’lı masada her türlü Türk ve Türkiye karşıtı ile oturup kalkmaktan yörüngesini şaşıran bu anlayışın milliyetçilik söylemi defoludur.

Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli hakkında kullandığı had bilmez ifadeleri ise en hafif tabirle kaybetme ve yok olma telaşının dışa vurumudur.

Müsavat Efendi İP koptukça ağzının ayarını tutturmakta zorlanmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın çağrısı ve yeni yüzyılda tüm terör örgütlerinin kökünün kazınması konusundaki kararlı duruşu aziz Türk milleti tarafından gayet iyi anlaşılmıştır.

Buradan siyasi rant devşirip kariyerini kurtarmaya çalışan Müsavat Dervişoğlu boşa kürek çekmektedir. Bunları asıl korkuları terörün bitmesi teröristlerin teslim olmasıdır. Çünkü ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz başarıya ulaştığında ucu dışarda olan İP, kuklacılarından aferin alamayacak ve siyasi ömrünü tüketip ıskartaya çıkacaktır.”

Ne olmuştu?

Bahçeli, Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “…‘Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz‘ diyenlere de sesleniyorum. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Çağrıya DEM Parti’den destek gelmiş, eş başkan Tülay Hatimoğulları ‘üzerlerine düşeni yapmaya hazır oldukları‘nı belirtmişti: “Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğini hep birlikte görelim dedik geçen hafta, bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Bırakın tecrit kalksın, sayın Öcalan çıksın, ne konuştuğunu hep birlikte görelim.“

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamalarına destek vermiş, ‘tarihi fırsatın kişisel hesaplara kurban edilmemesini istediklerini‘ söylemişti.

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